الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

رام الله - دنيا الوطن

قالت قيادة الجيش اللبناني، إن طائرتين إسرائيليتين، اخترقتا الأجواء اللبنانية اليوم الاثنين.



ووفق بيان صادر عن الجيش اللبناني فقد جاء فيه: "بتاريخه عند الساعة 10.45 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية فوق بلدة (رميش)، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الاجواء عند الساعة 11.30 من فوق بلدة (علما الشعب) اللبنانية.



واعتادت إسرائيل انتهاك الأجواء اللبنانية، حيث تقوم بين فترة وأخرى تلك الطائرات بالتحليق فوق مناطق جنوب لبنان.