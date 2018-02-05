الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت قيادة الجيش اللبناني، إن طائرتين إسرائيليتين، اخترقتا الأجواء اللبنانية اليوم الاثنين.

ووفق بيان صادر عن الجيش اللبناني فقد جاء فيه: "بتاريخه عند الساعة 10.45 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية فوق بلدة (رميش)، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الاجواء عند الساعة 11.30 من فوق بلدة (علما الشعب) اللبنانية.

واعتادت إسرائيل انتهاك الأجواء اللبنانية، حيث تقوم بين فترة وأخرى تلك الطائرات بالتحليق فوق مناطق جنوب لبنان.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

حزب الله يهدد المياه الاقتصادية لاسرائيل

حزب الله يهدد المياه الاقتصادية لاسرائيل

فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد

فيديو: ابنة صدام حسين تشعل النار بعد مهاجمتها حكومة بغداد

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

اصابة ثلاثة مواطنين بحادث دهس في الخليل

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

مواجهات مع جنود الاحتلال في اللبن الشرقية

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

الرئيس: المقاومة السلمية الشعبية سلاح قوي بيد الشعب الفلسطيني

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

(أونروا) تُنهي إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً الشهر الماضي بغزة

عربي

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

الأمم المتحدة: ملايين النازحين عادوا لديارهم في العراق

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 13 سوريًا من الغرق ببحر إيجة

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الكابينت الإسرائيلي يبحث شن حرب مزدوجة على لبنان وسوريا

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

الجيش اللبناني: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

منوعات

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح &#34;ذا فويس&#34; فرنسا

فيديو: محجّبة مسلمة تشعل مسرح "ذا فويس" فرنسا

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك