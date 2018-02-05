بعد مصر.. إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي

بعد مصر.. إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت الإذاعة العامة العبرية، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله: إن ما نشر مؤخراً في صحيفة (نيويورك تايمز) بأن إسرائيل قامت بعمليات قصف في شبه جزيرة سيناء بمصر ليست دقيقة.

وأوضح المصدر، أن إسرائيل ومصر تتعاونان في مجال محاربة المسلحين في سيناء، منذ العملية التي وقعت على الحدود بين البلدين في شهر آب/ أغسطس عام 2011 وأدت إلى إصابات بين الطرفين.

وقال المصدر، إن الجيشين الإسرائيلي والمصري، يتعاونان معاً على الحدود، وإن هذا التعاون يأتي وفقاً لاتفاقات السلام المبرمة بين الدولتين.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد أفادت، أن سلاح الجو قدم مساعدة لمصر في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، مضيفة أنه قصف خلال العامين الأخيرين أكثر من 100 هدف تابع لـ (تنظيم الدولة) بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مقاتلات ومروحيات وطائرات دون طيار، تابعة للجيش الإسرائيلي، شاركت في الضربات الجوية، بعد أن تمت إزالة كل ما من شأنه أن يدل على أنها تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمريكية للصحيفة: إن الهجمات الإسرائيلية ساهمت في تغلب الجيش المصري على تنظيم الدولة في سيناء.

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