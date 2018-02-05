صور: حقيقة الأموال والسيارات وذهب الأميرة ريم الوليد عبر (فيسبوك)

صور: حقيقة الأموال والسيارات وذهب الأميرة ريم الوليد عبر (فيسبوك)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتشر في الأيام القليلة الماضية عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انتحلت صفة ابنه الأمير الوليد بن طلال (ريم)، والتي تطالب النشطاء بالإعجاب في الصفحة مقابل الدخول على سحب للهدايا والسيارات.

ووفق ما أورد موقع (مصراوي)، فإن البعض استغل مواقع التواصل الاجتماعي لخداع المستخدمين، وآخرها صفحات انتحلت صفة أميرات وأمراء مشاهير، حتى يحقق من وراء ذلك مكاسب.

وأوضح الموقع، أنه وبالبحث عن حسابات شخصية لـ "ريم"، تبين أنها لا تمتلك سوى حسابين، أحدهما على (تويتر)، والآخر على (إنستجرام).

وزعمت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وضع علامة الإعجاب والـ "Share" على منشورات مُعينة تخُص الوليد بن طلال، سيحصل من يضعها على هدايا ضخمة، عبارة عن أموال تصل إلى 250 ألف ريال، و10 كيلو ذهب لكل شخص، إضافة إلى مئات السيارات الفارهة.

وتجاوب العديد مع هذه الإعلانات، فيما شكك البعض الآخر فيها، مؤكدين عدم مصداقيتها.











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