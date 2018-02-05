الطيراوي يقاضي الأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات

خاص دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي، أنه رفع دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وشركتي الاتصالات (جوال والوطنية)، متهماً إياهم بالتنصت على مكالماته الهاتفية.



وقال الطيراوي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه تقدم بشكوى ضد الجهات الثلاث، بعدما تبين له إدراج اسمه ضمن الأسماء التي يجري التنصت عليها، وفق تعبيره.



وأوضح الطيراوي، أنه يطالب شركات الاتصالات الفلسطينية، بتوضيح دورها في تنصت الأجهزة الأمنية على هواتفه النقالة، وإن كانت التسهيلات التي قدمتها بمسوغات قانونية.