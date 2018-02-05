صحفيون عرب يزورون إسرائيل الأسبوع المقبل

بعثة مكونة من تسعة صحفيين من دول عربية، ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل.



ووفق موقع (i24NEWS)، لم تكشف الوزارة عن هوية الصحفيين أو الدول القادمين منها، علماً بأنه سبق أن استضافت الوزارة بعثة مكوّنة من ستة صحفيين ومدوّنين عرب معظمهم يقيم في الدول الأوروبية.



وسيزور الصحفيون العرب مواقع عدة في إسرائيل منها مبنى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ومتحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ضحايا "الهولوكوست" في القدس، إضافة إلى المواقع المقدسة في القدس والمسجد الأقصى.



كما سيتوجه الصحفيون إلى شمال إسرائيل لزيارة منطقة الجليل ومستشفى صفد، حيث يتلقون عدداً من المواطنين السوريين الذين يتلقون العلاج في المستشفى المذكور.



ويأتي ذلك، استمراراً لجهود إسرائيلية للتقارب مع الدول العربية، وبعد يوم واحد من لقاء جمع وزير الاتصالات الاسرائيلي أيوب قرا، بالأمير البحريني مبارك آل خليفة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها تستعد لاستقبال