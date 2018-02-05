مسؤول إسرائيلي: الحرب المقبلة على غزة لم يسبق لها مثيل

مسؤول إسرائيلي: الحرب المقبلة على غزة لم يسبق لها مثيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست آفي ديختر، اليوم الاثنين، أن الحرب المقبلة على قطاع غزة، ستشكل حدثاً صادماً لحركة حماس لم يسبق له مثيل.

وأضاف ديختر، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) العبرية: "لا اعتقد أننا سنتصرف بشكل استباقي في غزة، ويجب على حماس أن تعلم أن الحرب المقبلة في غزة ستكون مختلفة جداً".

وأوضح، أن رسم صورة توتيرية للجولة المقبلة ليست صحيحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن إسرائيل تعتمد فقط على رؤية "الشاباك" الذي يراقب، ويعلم كل شيء في غزة، مشيراً إلى أن قطاع غزة، هو المرتكز النهائي لحماس.

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