الشيوخي: 90% من البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي مصدرها اسرائيل



وثمن الجهود التي يبذلها مدير صحة الخليل الدكتور رامي القواسمي، وموظفو وزارة الصحة، وخصوصاً المفتشين و الفرق الرقابية والتنفيذية في وزارة الصحة، وفي أقسام صحة البيئة التابعة لمديريات وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون والتكامل

مع جميع الجهات الرسمية والأمنية والشرطية والأهلية ومع اتحاد جمعيات حماية المستهلك والبلديات، ولجان السلامة العامة في جميع المحافظات الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي للمستهلك، ومحافظتهم على سلامة الغذاء والدواء والبيئة.



وأشار الشيوخي إلى أن مدير صحة البيئة الدكتور ياسر عيسى أصبح نموذجاً للعطاء والمهنية والإنجاز، يحتذى به وبزملائه في جميع المحافظات.



وأضاف الشيوخي لبعض الإذاعات المحلية، أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقامها الاحتلال فوق أراضي المواطنين العزل بقوة سلاح جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين هي مستعمرات استيطانية غير شرعية وغير قانونية، بضائعها وخدماتها غير شرعية وغير قانونية، وأن بناء هذه المستوطنات فوق أرضنا جريمة حرب وترويج بضائعها في أسواقنا، خيانة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وأن انتهاكات وعربدات وجرائم قوات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين التي يتم ارتكابها فوق أراضي الدولة الفلسطينية، جرائم حرب، يجب تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة وجنود الاحتلال والمستوطنين.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، خلال لقائه مدير مديرية وزارة الصحة بالخليل الدكتور رامي القواسمي أن 90% من البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للقانون التي يتم ضبطها في أسواقنا من قبل الجهات التنفيذية الرسمية مصدرها من داخل إسرائيل أو من المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.وأشاد الشيوخي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الرقابية والتنفيذية ليل نهار لضبط البضائع والسلع غير القانونية والفاسدة وعلى رأس هذه الجهات وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية والشرطية.