الدفاع المدني يتعامل مع 993 حادث حريق وإنقاذ









يشار إلى أن الإصابات الناتجة عن الحوادث كانت 103 إصابات، 13 إصابة منها في حوادث حرائق و82 إصابة نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات، و8 إصابات في حوادث أخرى.



وأضاف التقرير، أن نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة كان إصدار 4849 تصريحاً بعد الكشف على المنشآت والمؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط السلامة العامة بعد إنجاز 9748 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 726 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.



وعلى صعيد النشاط التدريبي لطواقم الدفاع المدني، اختتمت عدة إجتماعات ولقاءات مع شركاء محليين وإقليميين ودورات ومهمات خارجية لطواقم الدفاع المدني كان أبرزها: في الأردن دورة الادارة التأسيسية، ودورة التحقيق الـتاسيسي، وفي الإمارات العربية المشاركة في معرض إنترتيك الدولي، مع إختتام عدد من الدورات الداخلية في محافظات الوطن أبرزها عقد عدد من الدورات في هيئة التدريب العسكري كانت القيادات التأسيسية الثانية عشرة، ودورة تدريبية حول العناصر الأساسية للتخطيط الاستراتيجي ، ودورة تحرير الخبر التأسيسية، بالإضافة إلى عقد (46) دورة تدريبية لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي ولمجموعات من أنصار وأصدقاء الدفاع المدني، ضمت مجموعات وفرق متطوعين ومربيات ودور الحضانات ومجموعات من ربات البيوت وطلاب مدارس وجامعات، وطواقم الأجهزية الأمنية ومؤسسات مدنية وقطاعات متنوعة، فقد استفاد منها 5329 متدرباً في علوم الدفاع المدني كافة من إسعاف أولي وإنقاذ وإطفاء ووقاية وإخلاء وغيرها.







وكان أبرز حالات الإنقاذ التعامل مع أجسام متطايرة من يفط ولوحات إعلانية ومظلات وخزانات مياه والواح زينكو وغيرها، وإزالة وتقليم أشجار شكلت خطورة على المواطنين والممتلكات، وشفط وتصريف مياه وفتح طرق وتفقد جدار وسلاسل حجرية منهارة وآيلة للسقوط وسحب مركبات عالقة وتحريرها وإنقاذ ممتلكات وغيرها.يشار إلى أن الإصابات الناتجة عن الحوادث كانت 103 إصابات، 13 إصابة منها في حوادث حرائق و82 إصابة نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات، و8 إصابات في حوادث أخرى.وأضاف التقرير، أن نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة كان إصدار 4849 تصريحاً بعد الكشف على المنشآت والمؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط السلامة العامة بعد إنجاز 9748 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 726 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.وعلى صعيد النشاط التدريبي لطواقم الدفاع المدني، اختتمت عدة إجتماعات ولقاءات مع شركاء محليين وإقليميين ودورات ومهمات خارجية لطواقم الدفاع المدني كان أبرزها: في الأردن دورة الادارة التأسيسية، ودورة التحقيق الـتاسيسي، وفي الإمارات العربية المشاركة في معرض إنترتيك الدولي، مع إختتام عدد من الدورات الداخلية في محافظات الوطن أبرزها عقد عدد من الدورات في هيئة التدريب العسكري كانت القيادات التأسيسية الثانية عشرة، ودورة تدريبية حول العناصر الأساسية للتخطيط الاستراتيجي ، ودورة تحرير الخبر التأسيسية، بالإضافة إلى عقد (46) دورة تدريبية لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي ولمجموعات من أنصار وأصدقاء الدفاع المدني، ضمت مجموعات وفرق متطوعين ومربيات ودور الحضانات ومجموعات من ربات البيوت وطلاب مدارس وجامعات، وطواقم الأجهزية الأمنية ومؤسسات مدنية وقطاعات متنوعة، فقد استفاد منها 5329 متدرباً في علوم الدفاع المدني كافة من إسعاف أولي وإنقاذ وإطفاء ووقاية وإخلاء وغيرها.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال كانون الثاني/ يناير الماضي مع 993 حادث حريق وإنقاذ، كانت 223 حادث حريق و770 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني عن إحصائيات الحوادث والتدخلات وملخص الإنجازات فيما يتعلق بحوادث الإطفاء إنخفضت بنسبة ومعدل (119%) مقارنة مع الشهر كانون الأول/ ديسمبر السابق، وانخفضت بنسبة (72.6%) مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2017، وتنوعت الحرائق ما بين إحتراق مركبات ومنازل ومخازن ومستودعات ومحال تجارية ومركبات ومؤسسات وغير ذلك فقد شكلت حرائق المنازل ما نسبته (25%) من مجمل الحرائق التي أخمدتها الطواقم وحرائق المركبات بنسبة (21%) ونسبة حرائق االمخلفات والنفايات (13%)، وكما وان من أهم أسباب الحرائق العمد والإهمال والتماس الكهربائي والأحمال الزائدة على التيار الكهربائي وعبث الأطفال وغير ذلك، وكان أكثر أسباب الحريق شيوعاً هو الإهمال بنسبة (29%) ونسبة حرائق بسبب التماس الكهربائي (20%) والحرق العمد بنسبة (10%) كما ان اعلى نسبة لتدخلات طواقم الدفاع المدني كانت في محافظة رام الله والبيرة، ومعظم حوادث الإنقاذ التي إرتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 227% وإرتفعت بنسبة 113% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فكانت نتيجة حوادث سير بين إنزلاق وتدهور وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين والتعامل مع حالات تقديم مساعدة خلال التأثر بالمنخفضات الجوية.