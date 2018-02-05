جامعة النجاح تستضيف وفداً سويداً لمناقشة أوجه التعاون بمجال الإدارة

رام الله - دنيا الوطن

استقبل القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة، في مكتبه، وفداً سويدياً مكوّناً من رئيسة دائرة التعاون في القنصلية العامة السويدية (سيدا)، ومديرة برنامج تطوير القطاع الخاص، ومدير مكتب شمال الضفة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة(OCHA)، بالإضافة لخبير في الحد من مخاطر الكوارث.



وتخلل اللقاء مناقشة أوجه التعاون في مجال إدارة مخاطر الكوارث، حيث شرح النتشة للوفد الزائر ما تقوم به الجامعة في مجال تطوير القدرات على المستوى الوطني والمحلي في مجال إدارة مخاطر الكوارث، وذلك من خلال المراكز العلمية وبرنامج ماجستير إدارة مخاطر الكوارث.



وتأتي زيارة الوفد بهدف تعزيز عمل الجامعة ومراكزها العلمية في تقديم دراسات في مجال تطوير إمكانات وقدرات المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وذلك بدعم من السويد وبالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.



وسبق اجتماع الوفد مع النتشة، زيارة مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في الحرم الجامعي الجديد، وعقد اجتماع مطول مع مدير المركز الدكتور جلال الدبيك، وكادر المركز، وتم خلال الجولة زيارة مختبرات المركز والإطلاع على الأجهزة والمعدات وقدرات المركز الفنية، بالإضافة إلى زيارة مرصد الزلازل.



وقدّم الدبيك عرضاً حول الأعمال والدراسات والمواضيع التي ينفذها المركز على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى المشاريع التي تم تنفيذها، كما تم إطلاع الوفد الضيف على أهم المواضيع التي تحتاجها فلسطين في مجال إدارة مخاطر الكوارث.



وتحدث الجانبان عن أوجه التعاون مستقبلاً في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، حيث أجاب الدكتور الدبيك عن استفسارات وأسئلة الوفد المتعلقة بقدرات المركز وكادره الفني، والدراسات وبرامج بناء القدرات التي يمكن للمركز أن ينفذها مستقبلاً، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والأممية ذات العلاقة.