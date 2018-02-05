ايزنكوت: المجندات الإسرائيليات لن يخدمن في الوحدات المقاتلة





وفي وقت لاحق، تعرض رئيس الأركان للانتقاد، من قبل الوزير أوري أريئيل، بسبب إبراز خدمة المرأة في المنشورات الرسمية للجيش، وليس هذا فقط.



وقال: "لا أفهم لماذا هناك مبالغة في المقالات التي تنشر عن المتحولين جنسياً أو المثليين والمثليات جنسياً، أرى أعمدة في الملاحق مع عنوان "بنات في البرج" (برج الدبابة)، وصور فوتوغرافية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لماذا يجب عمل ذلك؟ أنتم تعرفون أن هذا الأمر يثير الجدل".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت، أثار وزراء الحكومة يوم أمس، حين قال خلال استعراض أمني قدمه خلال اجتماع الحكومة: "لا أرى حالياً دمج الفتيات في رأس الحربة الهجومية في الجيش الإسرائيلي".وأشار الجنرال إيزنكوت، في ملاحظته هذه إلى دمج المرأة في المنظومة القتالية للجيش، والنقاش العام الواسع حول هذا الموضوع. وفاجأ الوزراء حين قال: "حاولوا اتهامي بالنزعة النسوية، لكنني لست كذلك، هناك دمج، ولكن كل شيء يجب أن يكون في الحجم الصحيح".وأضاف رئيس الأركان، أن "بعض التصريحات التي تتعلق بسياق الخدمة المشتركة، تنبع من نقص المعرفة، ومن جداول أعمال الأطراف المعنية".