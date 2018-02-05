ايزنكوت: المجندات الإسرائيليات لن يخدمن في الوحدات المقاتلة

ايزنكوت: المجندات الإسرائيليات لن يخدمن في الوحدات المقاتلة
مجندات اسرائيليات برفقة بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
 قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت، أثار وزراء الحكومة يوم أمس، حين قال خلال استعراض أمني قدمه خلال اجتماع الحكومة: "لا أرى حالياً دمج الفتيات في رأس الحربة الهجومية في الجيش الإسرائيلي".

 وأشار الجنرال إيزنكوت، في ملاحظته هذه إلى دمج المرأة في المنظومة القتالية للجيش، والنقاش العام الواسع حول هذا الموضوع. وفاجأ الوزراء حين قال: "حاولوا اتهامي بالنزعة النسوية، لكنني لست كذلك، هناك دمج، ولكن كل شيء يجب أن يكون في الحجم الصحيح".

وأضاف رئيس الأركان، أن "بعض التصريحات التي تتعلق بسياق الخدمة المشتركة، تنبع من نقص المعرفة، ومن جداول أعمال الأطراف المعنية".

وفي وقت لاحق، تعرض رئيس الأركان للانتقاد، من قبل الوزير أوري أريئيل، بسبب إبراز خدمة المرأة في المنشورات الرسمية للجيش، وليس هذا فقط. 

وقال: "لا أفهم لماذا هناك مبالغة في المقالات التي تنشر عن المتحولين جنسياً أو المثليين والمثليات جنسياً، أرى أعمدة في الملاحق مع عنوان "بنات في البرج" (برج الدبابة)، وصور فوتوغرافية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لماذا يجب عمل ذلك؟ أنتم تعرفون أن هذا الأمر يثير الجدل".

أخبار ذات صلة

الشرطة الإسرائيلية: الوزير &#34;كاتس&#34; ضالع في قضية فساد

الشرطة الإسرائيلية: الوزير "كاتس" ضالع في قضية فساد

الملياردير سوروس: &#34;نتنياهو كذاب&#34;

الملياردير سوروس: "نتنياهو كذاب"

&#34;كيم جونغ أون&#34; يؤدي مهامه ليلًا

"كيم جونغ أون" يؤدي مهامه ليلًا

الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة مسؤولي التحقيق بالانتخابات الرئاسية

الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة مسؤولي التحقيق بالانتخابات الرئاسية

إسرائيل تباشر بتوجيه إنذارات مغادرة لـ 38 ألف مهاجر إفريقي

إسرائيل تباشر بتوجيه إنذارات مغادرة لـ 38 ألف مهاجر إفريقي

كوريا الجنوبية تمنع 36 ألف أجنبي من دخول أراضيها والسبب

كوريا الجنوبية تمنع 36 ألف أجنبي من دخول أراضيها والسبب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تكليف د. عاطف ابو سيف بمهام المتحدث الاعلامي لفتح

تكليف د. عاطف ابو سيف بمهام المتحدث الاعلامي لفتح

الحمد الله: نراهن على المدرسة الوطنية للإدارة

الحمد الله: نراهن على المدرسة الوطنية للإدارة

&#34;الثقافة&#34; تعلن انطلاق المراحل النهائية لمسابقة &#34;نجوم غزة&#34;

"الثقافة" تعلن انطلاق المراحل النهائية لمسابقة "نجوم غزة"

الاحتلال يدمر خطوط مياه في الأغوار ويستولي عليها

الاحتلال يدمر خطوط مياه في الأغوار ويستولي عليها

عربي

إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي

إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي

بسبب الأمير العربي.. فضائح &#34;أيوب القرا&#34; لا تتوقف

بسبب الأمير العربي.. فضائح "أيوب القرا" لا تتوقف

مقتل عشرة مواطنين بقصف روسي بالغاز السام لمناطق بسوريا

مقتل عشرة مواطنين بقصف روسي بالغاز السام لمناطق بسوريا

السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير

السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير

منوعات

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك

بعد أنباء زواجها سراً.. شيرين بصحبة زوجها السابق؟

بعد أنباء زواجها سراً.. شيرين بصحبة زوجها السابق؟