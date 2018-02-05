إسرائيل تستعد لمواجهة (BDS) من جديد

هذه حرب استراتيجية وسياسية يجب خوضها مثل أي حرب عسكرية. الحكومة الإسرائيلية ترد على إطلاق الصواريخ على أراضيها، وهكذا يجب أن ترد على أنشطة حركة المقاطعة".



وقد شارك ماركوفيتش، 51 سنة، في المعركة القانونية ضد حركة المقاطعة منذ إنشائها في عام 2005. ووفقا لأقواله: "هذه حرب، ليست عسكرية بل سياسية واقتصادية وثقافية وفلسفية، حرب عالمية، حرب شاملة تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، وإخراجها من دول العالم، ومن ثم تحقيق ما قاله الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد: اختفاء إسرائيل من خريطة العالم".



رام الله - دنيا الوطنيعقد في الأسبوع المقبل في القدس، المؤتمر الدولي الأول لمئات رجال القانون من إسرائيل والعالم؛ لمناقشة الصراع القانوني ضد حركة المقاطعة.ووفق صحيفة (هآرتس) العبرية، فسيناقش المشاركون في المؤتمر سبل الاستفادة من النضال القانوني الدولي ضد حركة نزع الشرعية وحركة المقاطعة BDS بواسطة الأدوات القانونية القائمة وصياغة استراتيجية قانونية وإنشاء شبكة دولية متماسكة لحسم الصراع ضد المقاطعة والتحريض، من خلال الوسائل القانونية.وسيعقد المؤتمر، بالشراكة مع نقابة المحامين الإسرائيلية، برئاسة إيفي نافيه، ووزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة جلعاد إردان، والمنتدى القانوني الدولي، وستشارك فيه، أيضا، وزيرة القضاء أييلت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.ودعا المحامي باسكال ماركوفيتش، عضو مجلس إدارة الجالية اليهودية في فرنسا، وأحد رواد النضال ضد حركة المقاطعة، والذي سيحضر المؤتمر، الحكومة الإسرائيلية إلى النضال ضد حركة المقاطعة، ونزع الشرعية كما في الحرب العسكرية.وقال: "من السابق لأوانه القول إن إسرائيل تفوز بالمعركة ضد BDS. نحن على الطريق الصحيح، لأن المزيد والمزيد من البلدان تعترف بأنه يجب اتخاذ خطوات عملية ضد هذه الحركة.