الشرطة الإسرائيلية: الوزير "كاتس" ضالع في قضية فساد





وذكرت الشرطة أن نتائج التحقيق، أشارت إلى "نمط عمل منظم ومنهجي من جانب بعض الضالعين الذين عملوا من أجل دفع مصالح شخصية".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها عثرت على أدلة لمقاضاة وزير العمل والرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس، في قضية الفساد في شركة الصناعات الجوية، وتنسب إليه شبهات الاحتيال، والابتزاز بالتهديد والخداع، وخرق الثقة.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، فإنه يشتبه في أن كاتس، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الموظفين في الشركة، استغل موارد الشركة من أجل تلبية احتياجاته الشخصية بعشرات آلاف الشواكل، على سبيل المثال، يشتبه في أنه كان يرتب مناصب مدفوعة الأجر داخل وخارج الشركة، لبعض أعضاء اللجنة، مقابل حصوله على مساعدات منهم، كما يشتبه بالتصرف، خلافاً لتعليمات المستشار القانوني، عندما عمل على تعيين رئيس مجلس إدارة للصناعات الجوية وتدخل في شؤون اللجنة، كما انه أرسل عمال من الشركة للعمل في منزل ابنه من خلال مقاول فاز بمناقصة عمل في الصناعات الجوية، واستخدم منصبه كرئيس للجنة من أجل تجنيد عمال إلى حزب الليكود ونقلهم إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات التمهيدية، بعد تزويدهم بقوائم بأسماء الذين يجب التصويت لهم.وبالإضافة إلى كاتس، توصي الشرطة بمحاكمة عدد آخر من كبار الأعضاء في لجنة موظفي الصناعات الجوية، بمن فيهم الرئيس الحالي إيهود نوف، وعضو اللجنة إيلي كوهين، والجنرال (احتياط) أمل أسعد، الذي كان عضواً في مجلس إدارة الشركة، واستغل مكانته من أجل الحصول على عطاءات من الصناعات الجوية لصالح شركاته الخاصة، مع إخفاء حقيقة أنه هو صاحبها، وتنسب إليه شبهات والرشوة والغش وخرق الثقة والابتزاز بالتهديد وغيرها.وأوصت الشرطة أيضاً بمحاكمة نجل الوزير كاتس، يئير كاتس، بشبهات الاحتيال والرشوة، وخرق الثقة والابتزاز بالتهديد.