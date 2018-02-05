بسبب الأمير العربي.. فضائح "أيوب القرا" لا تتوقف

رام الله - دنيا الوطن

قالت (يسرائيل هيوم) العبرية: إن وزير الاتصالات، أيوب القرا، نشر أمس، تغريدة على حسابه في موقع (تويتر) أعلن فيها: "التقيت على الملأ، ولأول مرة، مع أمير البحرين مبارك خليفة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.



ويوم الاثنين سيشرفني استضافته في الكنيست"، ونشر القرا صورة للقاء، لكنه سرعان ما تبين ان الشخص ليس أمير البحرين وليس معروفاً من هو.



وقال القرا: إنه التقى بالشخص في بيت خاص في تل أبيب، خلال مناسبة شارك فيها وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان. ورفضوا في مكتب ليبرمان التطرق إلى الموضوع.



يشار إلى أن القرا، زار قبل نصف سنة الأكوادور، وتحدث خلال مناسبة علنية مع ضيوف ادعى أنهم ممثلون للمغرب، لكنه اتضح في النهاية أنهم ليسوا كذلك.