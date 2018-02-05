اشتيه: نرحيب بأي حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر دولي

اشتيه: نرحيب بأي حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر دولي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتية: إنه لا يوجد مسار سياسي أو مبادرة، قدمت بشكل رسمي للقيادة عقب إجهاض الولايات المتحدة أي حل ممكن عبر قرارها الأخير بشأن القدس.

وأعلن اشتية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، ترحيب القيادة بأي حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر دولي بمرجعية واضحة، ولذلك تمت مطالبة الدول باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية من خلال مقاطعة جدية للبضائع الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً في الإطار إلى محادثات جدية تجري مع فرنسا وألمانيا لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اللجنة التي شكلتها تنفيذية منظمة التحرير، ستعمل على ترجمة قرارات المجلس المركزي، وإخراجها إلى حيز التنفيذ عبر ثلاثة مسارات هي: إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال والاستمرار بموضوع المصالحة نهجاً وممارسة لتعزيز جبهتنا الداخلية وإعادة صياغة المنظومة المؤسساتية سواء على صعيد الحكومة أو المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمواجهة التحديات أمام القيادة.

وأوضح اشتية أن عمل اللجنة لتحقيق كل ذلك، يتطلب وضع خطة عمل وتحديد الأولويات والسيناريوهات الممكنة، وأي من قرارات المجلس المركزي، سيتم تنفيذها فوراً.

ورجح اشتية، وصول وفود من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة قريباً لمواصلة السعي نحو تحقيق المصالحة بناء على طلب الرئيس، للاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين هناك.

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