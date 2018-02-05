الملياردير سوروس: "نتنياهو كذاب"

الملياردير سوروس: "نتنياهو كذاب"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان الملياردير جورج سوروس، رد أمس الأحد، على ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه يقوم بتمويل المظاهرات ضد طرد طالبي اللجوء من إسرائيل. 

وجاء من قبل سوروس: "على عكس الادعاء الكاذب لرئيس الوزراء نتنياهو، جورج سوروس لا يمول الاحتجاج على خطة إسرائيل لطرد الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة، ومع ذلك، يعتقد السيد سوروس أنه وفقا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والقانون الدولي، يمنع إرسال طالبي اللجوء، قسراً، إلى البلدان التي قد يقتلون فيها أو يحاكمون فيها".

وقال نتانياهو، صباح أمس، في اجتماع لوزراء الليكود، إن "أوباما طرد مليوني متسلل، ولم يقولوا أي شيء". وقال رئيس الوزراء هذا، بعد أن ادعى الوزير أوفير أوكونيس في الاجتماع أن المظاهرات "تمولها الدول الأوروبية" ووصفها بـ "مظاهرات اليسار المتطرف".

يشار إلى أن سلطة السكان والهجرة بدأت صباح أمس، بتسليم إشعارات الترحيل إلى طالبي اللجوء، الذين لا يحتجزون في مرفق حولوت، وفي المرحلة الأولى، يتم تسليم الإشعارات للرجال الذين ليس لديهم أطفال، والذين وصلوا لتجديد تصاريح الإقامة في إسرائيل.

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