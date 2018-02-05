محكمة الاحتلال تؤجل قضية عهد التميمي للثالث عشر من الجاري

محكمة الاحتلال تؤجل قضية عهد التميمي للثالث عشر من الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال باسم التميمي والد الطفلة الأسيرة الطفلة عهد: إن محكمة الاحتلال، أجلت محاكمة ابنته إلى الثالث عشر من الشهر الجاري.

واعتبر التميمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن هذا التأجيل يأتي في سياق سياسة محاكم الاحتلال باعتماد التسويف والمماطلة لكسب المزيد من الوقت بادعائها أن الوقت لم يكن كافياً لدراسة ملف الطفلة الأسيرة عهد، مشيراً في السياق إلى أنها ووالدتها تقبعان في سجن (هشارون) في ظروف اعتقالية صعبة.

وأضاف التميمي، أن قوات الاحتلال، عمدت على خط شعارات عنصرية في بلدة النبي صالح، تطالب بترحيل الطفلة عهد وقتل عائلتها في محاولة منها لبث الإرهاب بين أبناء البلدة.

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