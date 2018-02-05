منصور: كلمة الرئيس عباس لمطالبة مجلس الأمم بتحمل مسؤولياته

رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة د .رياض منصور: إن الرئيس محمود عباس، سيلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن في العشرين من الشهر الجاري، يطالب فيها المجلس بتحمل مسؤولياته، وتطبيق كافة القرارات الخاصة بقضيتنا لاسيما بعد المشاورات التي أجريت مع الكويت بصفتها الرئيس الحالي للمجلس.



وطالب منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاسيما القرار 2334 الخاص بإدانة الاستيطان، وكذلك توفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا.



وأشار منصور إلى أن مجلس الأمن له عديد القرارات التي تدعو لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومنها القرار 1850 الذي يدعو روسيا لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.



وأضاف سفير فلسطين في الأمم المتحدة أن طلب العضوية الكاملة لفلسطين موجود على طاولة مجلس الأمن منذ عام 2011.