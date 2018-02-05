التعليم تنظم وقفة احتجاجية رافضة للموقف الأمريكي تجاه وكالة الغوث

التعليم تنظم وقفة احتجاجية رافضة للموقف الأمريكي تجاه وكالة الغوث
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، وقفة احتجاجية رافضة للمواقف الأمريكي تجاه وكالة الغوث الدولية ومؤسساتها التعليمية.

وشارك في الوقفة التي أُقيمت على مدخل الوزارة بغزة الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، والدكتور أيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي ونقيب المعلمين الأستاذ خالد المزين، وجميع موظفي مبنى الوزارة، كما تأتي الوقفة بغزة بالتزامن مع وقفات احتجاجية في مقر الوزارة برام الله ومديريات التعليم في مختلف المحافظات.

ورفع المحتجون شعارات كُتب عليها وكالة الغوث لن تكوني وحيدة، نتضامن مع وكالة الغوث، نطالب دول العالم بالوقوف إلى جانب وكالة الغوث، كل التحية للعاملين في وكالة الغوث، الهجمة على وكالة الغوث جزء من مسلسل الاستهداف للشعب الفلسطيني، استهداف وكالة الغوث استهداف لحق العودة، لن نسمح باستهداف المناهج الفلسطينية، مناهجنا الفلسطينية رمز من رموز السيادة.

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور ثابت أن هذه الوقفة تأتي رفضاً للموقف الأمريكي تجاه الوكالة والخاص بقطع المساعدات مما يصعب من عمل الوكالة، ويؤدي إلى تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ولفت ثابت إلى أن أمريكا في مواقفها تشجع الاحتلال الإسرائيلي وتقود إلى المزيد من الانتهاكات للحقوق الفلسطينية مثل حق العودة، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة للشعب الفلسطيني.

وأكد وكيل الوزارة، أننا نؤيد وكالة الغوث في مواقفها الرافض للموقف الأمريكي ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للوقوف والتضامن مع وكالة الغوث والشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمناهج الفلسطينية، أكد ثابت أن الوزارة قامت بإعداد مناهج وطنية فلسطينية وبأيد وعقول فلسطينية، ونلاحظ أن أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يرفضون هذه المناهج ، لكن نقول لهم أن مناهحنا وضعت بشكل متوازن وعلمي ومهني، ولن نسمح لأي أحد بالتدخل فيها ونرفض الموقف الأمريكي والإسرائيلي بالتدخل بالمناهج الفلسطينية.


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