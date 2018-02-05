السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير

السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قوات الدفاع الجوي السعودية، إنها دمرت صاروخاً باليستياً، أطلقته جماعة الحوثي صباح اليوم الاثنين، على أراضي المملكة.

وحسب قناة العربية، فإن الدفاعات الجوية، دمرت صاروخاً باليستياً، أطلقه حوثيون على خميس مشيط في منطقة عسير".

من جانبها، أعلنت جماعة (أنصار الله) أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت، صباح اليوم، صاروخاً باليستياً قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير".

ووفقاً لموقع (المسيرة نت)، فقد أكد مصدر عسكري في القوة الصاروخية والدفاع الجوي، أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية، مؤقعاً خسائر مباشرة في القاعدة المستهدفة. 

وتصاعدت مؤخراً ضربات جماعة (أنصار الله) على العمق السعودي؛ ليكون هذا سادس صاروخ باليستي يضرب السعودية منذ بداية العام الحالي.

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