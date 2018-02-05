"كيم جونغ أون" يؤدي مهامه ليلًا

رام الله - دنيا الوطن

شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وزوجته ري سول جو، في تشغيل تجريبي لحافلة في العاصمة (بيونغ يانغ).



وتفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلاً، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، التي دفعت الزعيم الكوري للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل.



وأفادت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، أن كيم طاف حول المدينة في منتصف الليل على متن الحافلة، التي كان قد تفقدهاً مؤخراً في زيارة لمصنع للحافلات، لافتة إلى أنه شعر بالراحة أثناء تفقده شخصياً لنوع جديد من حافلات (ترولي باص).



وقال: "إنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات، كما أن سرعتها جيدة، وليس بها اهتزاز ولا تحدث ضجيجًا"، معبرًا عن فخره بالإنتاج الكوري الشمالي.