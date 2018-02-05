الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة مسؤولي التحقيق بالانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطن

طالب أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي في الكونجرس، الرئيس دونالد ترامب، التقيد بقواعد دولة القانون، وعدم إقالة كبار المسؤولين من التحقيق، فيما سمّي بالتدخل الروسي.



وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "في حال اتخذ الرئيس هذا القرار، أخشى أن يُشعل مواجهة نحن في غنى عنها".



وأضاف دوربن، "المسألة الآن هي في معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، ستدافع عن دولة القانون والدستور".



من جهته، قال النائب الديمقراطي آدم شيف: إن ما يسعى إليه ترامب هو ضرب مكتب التحقيقات الفدرالي، وبالتالي عرقلة تحقيق مولر.



بدوره، اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) ليون بانيتا، أن ترامب سيرتكب "خطأ كبيراً" في حال أقال مولر أو روزنستاين، محذراً أنه في حال تم التعرض لهما، فسيضر ترامب بنفسه وبالرئاسة وبالبلاد، و"هذا الأمر هو الأكثر خطورة".



وكان ترامب نزع السرية عن مذكرة تكشف عن سوء استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (اف. بي. آي) لسلطاته، عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.