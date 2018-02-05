فيديو: رغد صدام: سأقاضي الخونة.. وتُهمتي الدفاع عن والدي

فيديو: رغد صدام: سأقاضي الخونة.. وتُهمتي الدفاع عن والدي
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
توعدت رغد صدام حسين، كل الذين يسيؤون إليها بمقاضاتهم، معتبرة هؤلاء أنهم (خونة)، وجاء ذلك في حديث هاتفي خاص لقناة (العربية)، رداً على إدراج اسمها ضمن قائمة لأهم المطلوبين العراقيين.

وأكدت رغد، أنها حالياً ليست بالأردن، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها، جاءت للتعليق على خبر إدراجها على قوائم المطلوبين للسلطات العراقية.

وأوضحت أنها لم تصرح منذ رحيل صدام، مضيفة: "فلا أعرف كيف أخاطب أشخاصاً رضيوا أن يكونوا عملاء"

وأضافت رغد: أنا لم يكن لدي أي منصب بالدولة العراقية، أنا أم لـ 5 أولاد، وتهمتي دفاعي عن والدي، فمن تقبل التخلي عن والدها في تلك الظروف، ولو تعاد الكرة سأقف بجانب والدي أيضاً، فلم أتربَ على أن أقف ضد والدي".

إلى ذلك، قال خليل الدليمي محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن رغد ابنه صدام متواجدة في كنف الهاشميين والأردنيين.

وأضاف الدليمي تعليقًا على مطالب السلطات العراقية بتسليم الأردن لرغد صدام حسين، بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد: "الماجدة رغد صدام حسين في كنف الهاشميين والأردنيين الأصلاء، وتحميها صدور وقلوب ملايين الأحرار العراقيين والعرب ".

وقالت مصادر دبلوماسية أردنية، إن الأردن لم يتسلم من السلطات العراقية، أي طلب بتسليم رغد صدام حسين، بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد.

وأضافت المصادر وفق موقع (خبرني) الأردني، أن عمان لم تبلغ بشكل رسمي، حتى ليل الأحد الاثنين، بوضع رغد، المقيمة بالمملكة، على قائمة المطلوبين.

يشار إلى أن وكالة (فرانس برس)، كشفت عن إصدار السلطات العراقية، لقائمة بـ 60 مطلوباً، تضم رغد صدام حسين، ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم الدولة، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل.

شاهد تصريحات "رغد صدام حسين"

 

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