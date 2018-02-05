كوريا الجنوبية تمنع 36 ألف أجنبي من دخول أراضيها والسبب

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت كوريا الجنوبية قراراً بمنع 36 ألف أجنبي من دخول البلاد قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرةً إلى مخاوف أمنية.



ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية، عن مسؤولين قولهم، إن وكالة المخابرات أبلغت نواباً أنها تتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية لتعزيز إجراءات التحقق من هويات الأجانب كخطة لمكافحة الإرهاب خلال الأولمبياد، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).



من جانب آخر، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أن مسؤولاً كورياً شمالياً رفيعاً سيزور البلاد، الجمعة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك على خلفية الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستجري في بيونغ تشانغ.



والمسؤول هو كيم يونغ نام، رئيس الجمعية الشعبية العليا، أي البرلمان الكوري الشمالي، الذي يهيمن عليه الحزب الواحد، لكنه ليس أحد أفراد عائلة الزعيم كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وكالة (فرانس برس).



وأوضحت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية، أن مسؤولين سياسيين آخرين، وفريق دعم من 18 شخصاً، سيرافقون كيم خلال زيارته.