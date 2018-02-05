حاكم دبي: 80% من الإماراتيين يمتلكون مساكن

حاكم دبي: 80% من الإماراتيين يمتلكون مساكن
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي: إن نحو 80% من مواطني بلاده يملكون مساكنهم.

وأكد بن راشد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن هذه النسبة هي الأعلى على مستوى دول العالم، مشيرًا إلى اعتماد المجلس قرارًا بإنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن كلفة المساكن الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، تقدر بنحو سبعة مليارات درهم تعادل نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.

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