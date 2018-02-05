في أول اختبار له.. حزب ماكرون يخسر أول انتخابات جزئية

في أول اختبار له.. حزب ماكرون يخسر أول انتخابات جزئية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خسر الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتخابات جزئية على مقعدين في البرلمان أمس الأحد، في أول اختبار انتخابي منذ فوز الحزب بأغلبية كبيرة في حزيران/ يونيو الماضي.

وفاز بهذين المقعدين في المجلس الأدنى من البرلمان حزب الجمهوريين المحافظ، في تعزيز لزعيمه الجديد لوران ووكيز وهو من منتقدي ماكرون بشدة، ويرفض ووكيز ماكرون ويصفه بأنه بعيد تماماً عن الريف الفرنسي، وضعيف من الناحية الأمنية، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

ومازال حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه ماكرون يسيطر على 309 مقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضواً، لكن شعبية ماكرون شهدت تراجعاً منذ توليه السلطة.

وقال ووكيز: "إنها ضربة تعاقب بشدة سياسات الحكومة التي يحكم مواطنونا بقسوة على تأثيرها على أرض الواقع فالضرائب ترتفع على الطبقة المتوسطة، وأصحاب المعاشات، وهناك انفجار غير مسبوق في الهجرة والجريمة".

وأجريت هذه الانتخابات الجزئية، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية بفرنسا بطلان نتائجها التي أُعلنت العام الماضي.

أخبار ذات صلة

ايزنكوت: المجندات الإسرائيليات لن يخدمن في الوحدات المقاتلة

ايزنكوت: المجندات الإسرائيليات لن يخدمن في الوحدات المقاتلة

الشرطة الإسرائيلية: الوزير &#34;كاتس&#34; ضالع في قضية فساد

الشرطة الإسرائيلية: الوزير "كاتس" ضالع في قضية فساد

الملياردير سوروس: &#34;نتنياهو كذاب&#34;

الملياردير سوروس: "نتنياهو كذاب"

&#34;كيم جونغ أون&#34; يؤدي مهامه ليلًا

"كيم جونغ أون" يؤدي مهامه ليلًا

الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة مسؤولي التحقيق بالانتخابات الرئاسية

الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة مسؤولي التحقيق بالانتخابات الرئاسية

إسرائيل تباشر بتوجيه إنذارات مغادرة لـ 38 ألف مهاجر إفريقي

إسرائيل تباشر بتوجيه إنذارات مغادرة لـ 38 ألف مهاجر إفريقي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تكليف د. عاطف ابو سيف بمهام المتحدث الاعلامي لفتح

تكليف د. عاطف ابو سيف بمهام المتحدث الاعلامي لفتح

الحمد الله: نراهن على المدرسة الوطنية للإدارة

الحمد الله: نراهن على المدرسة الوطنية للإدارة

&#34;الثقافة&#34; تعلن انطلاق المراحل النهائية لمسابقة &#34;نجوم غزة&#34;

"الثقافة" تعلن انطلاق المراحل النهائية لمسابقة "نجوم غزة"

الاحتلال يدمر خطوط مياه في الأغوار ويستولي عليها

الاحتلال يدمر خطوط مياه في الأغوار ويستولي عليها

عربي

إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي

إسرائيل تنفي قصف أهداف بسيناء بموافقة السيسي

بسبب الأمير العربي.. فضائح &#34;أيوب القرا&#34; لا تتوقف

بسبب الأمير العربي.. فضائح "أيوب القرا" لا تتوقف

مقتل عشرة مواطنين بقصف روسي بالغاز السام لمناطق بسوريا

مقتل عشرة مواطنين بقصف روسي بالغاز السام لمناطق بسوريا

السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير

السعودية: تدمير صاروخ باليستي أطلقه حوثيون على قاعدة عسكرية بعسير

منوعات

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ&#34;زي التايجر&#34; المضحك

صور: فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ"زي التايجر" المضحك

فيديو:&#34;العقيد&#34;يكشف سبب إنسحابة من &#34;باب الحارة&#34;.. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو:"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة".. وامرأة فلسطينية خلف تكرار الأجزاء

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني &#34;طابع حُسن&#34;؟.. شاهد الفرق بنفسك

فيديو وصور:هل زرع تامر حسني "طابع حُسن"؟.. شاهد الفرق بنفسك

بعد أنباء زواجها سراً.. شيرين بصحبة زوجها السابق؟

بعد أنباء زواجها سراً.. شيرين بصحبة زوجها السابق؟