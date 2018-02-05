مفتي سوريا يعزي بمقتل الطيار الروسي

مفتي سوريا يعزي بمقتل الطيار الروسي
مفتي الديار السورية أحمد حسون
رام الله - دنيا الوطن
 قدم مفتي الديار السورية أحمد حسون، تعازيه بوفاة قائد المقاتلة الروسية التي تم إسقاطها من قبل مسلحين في محافظة إدلب، مؤكداً أن السوريين والروس يقفون جنباً إلى جنب "يقدمون الدماء".

وذكر حسون أثناء لقائه بالمؤسسات الدينية الروسية، التي وصلت مؤخراً إلى سوريا: "خسرنا طياراً رائعاً"، كما تذكر حسون الممرضات الروسيات اللواتي توفين في حلب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما تعرض أحد المستشفيات الميدانية الروسية للقصف من قبل المسلحين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت مؤخراً، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع (سو-25 ) في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع المسلحين.

فيديو أرشيفي: لقاء سابق لمفتي سوريا أحمد حسون

 

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