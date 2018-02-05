وفد ياباني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة يوم الأحد الموافق 4/2/2018 وفدا يابانيا رفيع المستوى، حيث تضمن الوفد السيدة ماساهيرو ماتسوي، من ممثلية اليابان لدى فلسطين، والسيد راي ماتسوموتو، الملحق التجاري للسفارة اليابانية، والسيدة هيراتا تومومي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – مكتب فلسطين (JICA) والسيد ريو سايتو، من شركة باديكو في طوكيو، بالإضافة للأستاذة بيسان سلمان مستشارة سياسية لدى السفارة اليابانية والأستاذة أسما ابراهيم من ممثلية اليابان لدى فلسطين.وقد كان في استقبال الوفد كل من الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، وسيلفيا سيدراك وآية جبر من مكتب العلاقات الدولية، وشذى جرارعة من دائرة العلاقات العامة في الجامعة.وقد هدفت الزيارة إلى التباحث في تطوير آفاق التعاون المشترك ما بين الحكومة اليابانية والجامعات والقطاع الخاص في اليابان ونظيراتها في فلسطين، والتعرف على نشاطات قطاع الأعمال في فلسطين لإيجاد فرص متاحة للشركات اليابانية تمكنها من خلق برامج ومشاريع مشتركة تخدم الطرفين.وقد أبدى الوفد استعدادهم للبدء في تنفيذ مشاريع تطويرية تخدم مصلحة قطاع الأعمال في فلسطين وتوفر فرص عمل لخريجي الجامعات الفلسطينية.وبدوره تحدث الأستاذ الدكتور النتشة عن تاريخ الجامعة وطلبتها وطاقمها وبرامجها الأكاديمية وحرمها الجامعي، و أسهب في حديثه عن المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الجامعة بشكل خاص والتعليم العالي في فلسطين بشكل عام فيما يتعلق بصعوبة استقطاب الخبرات الأجنبية والطلبة الأجانب إلى الجامعة.وأضاف بأن مهمة الجامعة تتمثل في توفير تعليم ذي جودة عالية وتشجيع الطلبة والأساتذة في الجامعة على إنتاج مشاريع بحثية قابلة للتطبيق وخدمة المجتمع الفلسطيني، كما تحدث عن الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع مختلف الجامعات الأوروبية والأمريكية والتي تتمثل في تطوير الأبحاث العلمية المشتركة وتشجيع التبادل الطلابي، ثم شكر الحكومة اليابانية على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ودعى لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين اليابان وفلسطين في مجالات مختلفة.كما تحدث عن انجازات الجامعة الأكاديمية، حيث أشار إلى حصولها مؤخراً على المرتبة الأولى فلسطينيا في تصنيف الويبومتركس للجامعات وحصولها على اعتماد الABET لتسعة برامج أكاديمية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.ثم توجه الوفد إلى الحرم الجامعي الجديد، حيث التقى بمجموعة من أساتذة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وممثلين لشركات محلية تقدم مشاريع مشتركة تخدم طلبة الجامعة أهمها شركة إبداع.وقد قدم الحضور عرضا للمشاريع المشتركة التي تقدم برامج تدريبية للطلبة في الشركات المحلية كجزء من شهادتهم الجامعية، وتهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية، وأشاروا إلى مشاركة الشركات المحلية في وضع محتوى المناهج الجامعية التي تقدم برامج التمهّن فيما يخدم مصلحة السوق المحلي، وتحدثوا أيضا عن إشراك الأساتذة للعمل مع فريق الشركات المحلية والمشاكل التي واجهتهم خلال إعطاء الطلبة الفرصة لتكوين شركاتهم الناشئة من خلال تطبيق مشاريع تخرجهم على أرض الواقع والمعيقات التي تواجه حقوق الملكية الفكرية في فلسطين.وبدوره عرض الوفد عددا من الحلول التي تساهم في تطوير التعاون المشترك أهمها دعوة طاقم الجامعة والطلبة إلى حدث سيقام في مدينة أريحا بحضور رجال أعمال يابانيين سيسلط الضوء على الحاضنات التكنولوجية في الجامعات والشركات الناشئة وبرامج التمهّن، كما أبدت السيدة ماتسوي استعدادها لتقديم محاضرات للطلبة والأساتذة في الجامعة حول الصناعة وقطاع الأعمال في اليابان والثقافة اليابانية.وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة حول الحرم الجامعي الجديد تضمنت زيارة مركز الإعلام ومتحف كلية الفنون والمعهد الكوري الفلسطيني، حيث تعرفوا إلى الأعمال التي يقدمها فرع شركة عسل والحاضنة التكنولوجية في الجامعة، كما التقى الوفد بعدد من طلبة الجامعة ممن تعلموا اللغة اليابانية بدون معلم ويتحدثون اللغة بطلاقة، فضلا عن لقاء طلبة يابانيين يدرسون اللغة العربية في الجامعة، وقد أبدى الوفد إعجابه بمباني الجامعة والعدد الكبير للطلبة الملتحقين في الجامعة ومستواهم الجيد في مختلف المجالات.