الاقتصاد الوطني تتلف كمية طحينية تالفة في مدنية الخليل

رام الله - دنيا الوطن

اتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، كمية طحينية تقدر بـ 1404 كغم بعد رسوبها في الفحص

المخبري.



وأفاد مدير المديرية في وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل ماهر القيسي ان الكمية تم سحبها من كافة محافظات الضفة الغربية،ً ولم يستهلك اي عبوة من الكمية المخالفة مؤكداً ان السوق خال من هذه الصنف المخالف للمواصفة الفلسطينية.



وفي السياق ذاته اشار القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي انه تم تحرير 9 مخالفات لتجار عدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مدينة رام الله.