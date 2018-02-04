إسرائيل توجه مذكرات بالسجن للمهاجرين الأفارقة وتنذرهم بالمغادرة

إسرائيل توجه مذكرات بالسجن للمهاجرين الأفارقة وتنذرهم بالمغادرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي توجيه مذكرات بالسجن لآلاف المهاجرين الافارقة، وتنذرهم بمغادرة اسرائيل قبل نهاية شهر آذار/مارس.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن المذكرات اقتصرت على رجال ليست لديهم عائلات، علما أن كل مهاجر يغادر "طوعا" سيحصل ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، وبخلافه سيتعرض للتوقيف والسجن لحين موافقته، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مطلع السنة الحالية إطلاق برنامج لترحيل هؤلاء المهاجرين، عبر تخييرهم بين المغادرة طوعا أو سجنهم لفترة غير محددة.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن النساء القاصرين ووالديهم ليسوا معنيين بخطة الحكومة، وتؤكد أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وجود أربعة آلاف طفل في وضع مخالف للقانون إلى جانب البالغين الـ38 ألفا غالبيتهم من إريتريا والسودان.

وتشهد إسرائيل منذ أسابيع احتجاجات ضد هذا البرنامج، فيما طالبت عرائض وقعها مؤخرا طيارون وجامعيون وناجون من المحرقة وأساتذة بوقف سياسة الترحيل هذه.

فيديو أرشيفي: اللاجئون الافارقة في اسرائيل.. خوف دائم من التعرض للترحيل

 

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