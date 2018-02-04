الرئيس القبرصي يفوز بولاية رئاسية ثانية

الرئيس القبرصي يفوز بولاية رئاسية ثانية
الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس
رام الله - دنيا الوطن
فاز الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بولاية رئاسية ثانية على حساب المرشح اليساري ستافروس مالاس، وذلك بحسب ما أظهرته النتائج النهائية للانتخابات.

وقد حصل اناستاسيادس (71 عاما) على 55،99 % من الأصوات مقابل 44% لمنافسه مالاس المدعوم من الشيوعيين، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 73%، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الرئيس المنتخب في خطاب النصر في العاصمة نيقوسيا: "ليس من فائز وخاسر الليلة، فقبرص هي الرابحة"، مؤكدا أنه سيعمل من دون استبعاد أحد كرئيس لجميع القبارصة.

وخاض اناستاسيادس، تحت شعار "التقدم في ظل الاستقرار"، حملة ركز فيها على خبرته السياسية الطويلة التي تضمن استقرار البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو.

ويعود للرئيس الفضل في قيادة الاقتصاد القبرصي إلى التعافي بعد تعرضه لأزمة حادة عام 2013، حيث لم يتردد عن الدخول في مواجهات من أجل الحصول على خطة إنقاذ غير مسبوقة من الجهات الدائنة الدولية.

من جانب آخر سيتيح فوزه هذا مواصلة العمل على تحريك الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة للجزيرة المتوسطية المنقسمة منذ العام 1974، وهي مفاوضات التوحيد.

وتعهد اناستاسيادس باستئناف المحادثات وهي مهمة حساسة إذ عليه التوصل إلى تسوية مع الطرف الآخر (المدعوم من أنقرة) حول نقاط في غاية الأهمية في مقدمتها الوجود العسكري التركي في شمال الجزيرة.

فيديو أرشيفي: كلمة للرئيس القبرصي

 

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