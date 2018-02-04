116 شخصا.. حصيلة مصابي حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا

فيديو أرشيفي: مقتل شخصيْن وإصابة 50 في تصادم قطارين في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنوصل عدد المصابين جراء تصادم قطارين اليوم الأحد، في ولاية كارولينا الأمريكية الى 116 شخصاً.بدوره، أوضح هنري ماكماستر محافظة ولاية كارولينا أنه جرى نقل 116مصاباً إلى أربعة مستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت ثلاث إصابات بالحرجة، بحسب ما نقلته وكالة (أسوشيتيد برس).وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية بأن حادث تصادم قطارين في ولاية كارولينا الجنوبية، أسفر عن إصابة 70 شخصا ومصرع اثنين، تبيّن فيما بعد أنهما من طاقم عمل قطار الركاب التابع لشركة "أمتراك" الوطنية للسكك الحديدة بالولايات المتحدة.بدورها، ذكرت شركة "أمتراك"، عبر بيان، أنّ "القطار91" التابع لها كان متجهًا من مدينة نيويورك إلى ميامي عندما اصطدم بقطار الشحن (سي.إس.إكس) في مدينة كايس بكارولينا الجنوبية.وأوضح البيان أن القطار الذي خرج عن مساره كان يقل 139 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.والأربعاء الماضي، لقى شخصا مصرعه جراء اصطدام قطار تابع لشركة "أمتراك" كان يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي بشاحنة نفايات، أثناء توجههم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية.وفي 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، إثر انحراف قطار سريع تابع للشركة ذاتها عن مساره وانقلابه فوق طريق سريع للسيارات جنوب مدينة سياتل، بولاية واشنطن الأمريكية (شمال غرب).