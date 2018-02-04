غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية مساء اليوم الأحد، على بلدة كفرنبل وقرية معصران في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عن مصرع ثمانية مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين، بحسب مصادر محلية سورية.

بدوره، أكد مصطفى حاج يوسف مدير الدفاع المدني في إدلب أن الهجمات الجوية على إدلب ازدادت في المرحلة الأخيرة، رغم أن المحافظة مشمولة باتفاق "خفض التوتر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأشار يوسف إلى تعرض كل من البلدات سراقب وكفرنبل وخان شيخون ومعرة النعمان، والقرى تل مرديخ والغدفة والتح ومعصران في إدلب، لهجمات جوية مكثّفة مساء اليوم.

ولفت يوسف إلى أن استمرار أعمال البحث والانقاذ في المنطقة، جاءت وسط قلق من تزايد عدد القتلى.

فيديو أرشيفي: غارات جوية روسية تستهدف ريف إدلب

 

أخبار ذات صلة

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

الجيش المصري يرد على تقارير قصف إسرائيل لسيناء بموافقة السيسي

الجيش المصري يرد على تقارير قصف إسرائيل لسيناء بموافقة السيسي

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

المتحدث باسم &#34;سامي عنان&#34; يتوعد إعلاميي مصر

المتحدث باسم "سامي عنان" يتوعد إعلاميي مصر

لأول مرة.. لقاء علني بين وزير إسرائيلي وأمير بحريني بتل أبيب

لأول مرة.. لقاء علني بين وزير إسرائيلي وأمير بحريني بتل أبيب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفد ياباني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

وفد ياباني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

الاقتصاد الوطني تتلف كمية طحينية تالفة في مدنية الخليل

الاقتصاد الوطني تتلف كمية طحينية تالفة في مدنية الخليل

خلال يناير.. استشهاد تسعة فلسطينيين واعتقال المئات ومقتل إسرائيلي

خلال يناير.. استشهاد تسعة فلسطينيين واعتقال المئات ومقتل إسرائيلي

فيديو: الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في نابلس

فيديو: الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في نابلس

عربي

غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

منوعات

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف &#34;أنا ذكر لا أنثى&#34;

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف "أنا ذكر لا أنثى"

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي