غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

فيديو أرشيفي: غارات جوية روسية تستهدف ريف إدلب

رام الله - دنيا الوطنأسفرت غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية مساء اليوم الأحد، على بلدة كفرنبل وقرية معصران في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عن مصرع ثمانية مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين، بحسب مصادر محلية سورية.بدوره، أكد مصطفى حاج يوسف مدير الدفاع المدني في إدلب أن الهجمات الجوية على إدلب ازدادت في المرحلة الأخيرة، رغم أن المحافظة مشمولة باتفاق "خفض التوتر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وأشار يوسف إلى تعرض كل من البلدات سراقب وكفرنبل وخان شيخون ومعرة النعمان، والقرى تل مرديخ والغدفة والتح ومعصران في إدلب، لهجمات جوية مكثّفة مساء اليوم.ولفت يوسف إلى أن استمرار أعمال البحث والانقاذ في المنطقة، جاءت وسط قلق من تزايد عدد القتلى.