العاهل الأردني: لا يمكن أن يكون هناك عملية سلام بدون الدور الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية سلام أو حل سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون دور الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك، خلال لقاء له عبر قناة (سي إن إن) اليوم الأحد، لافتاً إلى أن دور الولايات المتحدة يبقى ضرورياً لأي أمل بحل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، بالرغم من الانتقاد الواسع النطاق للموقف الأميركي الجديد حول القدس، بحسب ما نقلته صحيفة (الرأي اليوم).



واشار الملك عبد الله في مقابلته إلى أن قرار ترامب "كان له ردُّ فعل عنيف"، وولد شعوراً عند الفلسطينيين بأنه لا يُوجد وسيط نزيه.



وقال: "أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين، أن يعلنوا عن خطتهم للسلام".



وأضاف: "أعتقد أن علينا أن ننظر إلى الجانب المملوء، وأن نعمل جميعاً معاً ما إن يعلن البيت الأبيض عن خطة سلام"، مضيفاً: "أما إذا تبين أنها ليست خطة جيدة، فلا أعتقد أن لدينا خطة بديلة عنها في هذه المرحلة".