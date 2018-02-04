سلطات الاحتلال تؤجل محاكمة الطفلة عهد التميمي

رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل محاكمة الطفلة الأسيرة عهد التميمي إلى يوم 13 شباط/ فبراير الجاري.



وكان من المقرر، أن يتم محاكمة الطفلة عهد (17 عاماً) في 31 كانون الثاني/ يناير مع والدتها مريم، لكن الجلسة أُرجئت حتى السادس من الشهر الجاري، قبل أن ترجأ مجدداً إلى يوم 13 من ذات الشهر، بحسب ما صرح محاميها وجيش الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأمرت سلطات الاحتلال، بإبقاء عهد ووالدتها قيد التوقيف، طوال فترة المحاكمة.



ووجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقادات للاحتلال الإسرائيلي حول طريقة تعاملها مع القضية بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء احتجاز إسرائيل لقاصرين من بينهم عهد.



تحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة.



ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمي، تتعلق بضرب جنديين، بالإضافة إلى خمسة حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة.



وكانت عهد وقريبتها نور اقتربتا في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من جنديين يستندان إلى جدار عند مدخل منزلهما في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، وراحتا تدفعانهما للخروج من المنزل.



ووقع الحادث أثناء يوم من المواجهات في أنحاء الضفة الغربية خلال الاحتجاج على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.