ايزنكوت: احتمالات اندلاع الحرب على غزة ترتفع بسبب الأزمة الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن

أكد غادي ايزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوضع في قطاع غزة صعب، ويزداد سوءاً، لافتاً إلى أن احتمالات اندلاع الحرب خلال عام 2018، ترتفع بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع، بحسب ما جاء على موقع (القناة 14).



تصريحات ايزنكوت، جاءت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، التي عقدت اليوم الأحد، منوهاً إلى أن الوضع تدهور كثيراً في قطاع غزة، سواء في مجال المياه أو الطعام أو الكهرباء.