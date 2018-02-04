دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية تنفي فتح مكتب لها بالقدس

دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية تنفي فتح مكتب لها بالقدس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، مالك الخصاونة، عزمها افتتاح مكتب لها في القدس لإصدار الجوازات الأردنية للمقدسيين.

وأوضح الخصاونة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن الأنباء التي تحدثت عن عزم الأحوال المدنية والجوازات الأردنية افتتاح مكتب لها في القدس لإصدار جوازات سفر أردنية للمقدسيين غير صحيحة.

يذكر، أن وسائل الإعلام الفلسطينية، نقلت أنه سيتم افتتاح مكتب لتجديد الجوازات الأردنية للمقدسين في القدس.

وقال الخصاونة، إن الأحوال المدنية الأردنية تقدم تسهيلات للمقدسيين، ولأبناء الضفة الغربية، ولأبناء غزة لإنجاز التوقيعات الرسمية لمعاملات جوازات السفر من خلال مندوبيها المعتمدين المتواجدين بالضفة الغربية، إضافة إلى اعتماد التفويض الشخصي بدل الوكالات المتخصصة، والتي كانت تكلف أصحابها مبالغ مالية من أجل الإنابة عنهم في تقديم طلبات الحصول على جوازات السفر الأردنية.

وتابع الخصاونة: "خدمة جواز السفر المستعجل التي أعلنت عنها الدائرة الشهر الماضي، التي شملت أبناء القدس والضفة الغربية وغزة والأردنيين، جاءت في إطار التسهيلات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية".

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