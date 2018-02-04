مجموعة الاتصالات الفلسطينية والجامعة العربية الامريكية توقعان اتفاقية تعاون

رام الله - دنيا الوطن

وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية والجامعة العربية الامريكية، اتفاقية تهدف إلى تمويل مشروع إنشاء محطة تنقية المياه في الجامعة ومرافقها، بحضورالاستاذ فالح ابو عرة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية ، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات ، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية ، ومدراء مجموعة الاتصالات جاء ذلك في مقر مجموعة الاتصالات في البيرة .



و قال أ. فالح أبو عرة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية و المالية " نشكر مجموعة الاتصالات على دعمها المتواصل للجامعة،من خلال المشاريع التنموية التي تقوم بتمويلها والتي تساهم في رفع اداء مستوى الخدمات الاكاديمية و الخدماتية المقدمة من قبلنا لطلاب الجامعة، مشيراً الى أن مشروع إنشاء محطة تنقية المياه التابعة للجامعة سيخدم طلبة علوم الصحة والبيئة بشكل مباشر، من خلال التجارب التي يتم اجراءها في المختبرات، اضافة الى ان المحطة ستساهم في توفير بيئة خضراء في الجامعة و ستصبح مصدر من مصادر الجامعة الاساسية.



وشدد ابو عرة على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لما له من تأثير كبير على النهوض بقطاع التعليم، شاكراً مجموعة الاتصالات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية للحفاظ عى التعليم العالي في فلسطين .



من جهته قال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجموعة للمساهمة بشكل فاعل والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي لتطوير هذا القطاع الهام، حيث تؤمن المجموعة أن الاستثمار التكنولوجي في قطاع التعليم العالي من شأنه أن يسهم في خطط تطوير نوعية التعليم في الجامعات والمعاهد والكليات، وسيمنح كلاً من الأساتذة والطلبة والخريجين في آن واحد الفرصة والإمكانيات لتطوير مهارات الطلبة بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويمكّن الخريجين من دخول سوق العمل، والإسهام في عملية التنمية الشاملة في فلسطين، مشيراً إلى أن المجموعة تحرص على استمرارية الدعم والتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة تطوير التعليم.



وأشار العكر الى ان هذا الدعم ياتي من منطلق ايمان مجموعة الاتصالات بأهمية الجامعة العربية الامريكية/ جنين كصرح علمي يستوعب كل عام دراسي عدداً كبيراً من الطلبة، وايمانا بدورها في بناء مستقبل الوطن والمتمثل في بناء الاجيال القادمة والنهوض بها وتطوير مستواها العلمي والفكري والثقافي، وشدد العكر على ان المجموعة وضمن استراتجيتها الاساسية تبحث دوماً عن آليات حديثة لدعم التعليم و تطويره،وسبل لتطويرالتنمية المتجددة والتي هي خيارنا الاستراتيجي ذو الاولوية القصوى.