التربية: صرف علاوة 5% للمعلمين على راتب الشهر الحالي

رام الله - دنيا الوطن

عبرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن شكرها لوزير المالية، وطواقم وزارته؛ لإتمام إجراءات صرف علاوة 5 % من الراتب الأساسي، إضافة على علاوة طبيعة العمل استناداً وتنفيذاً لخطاب الرئيس محمود عباس.



وبينت التربية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الفئات المستهدفة من هذه العلاوة هي: (المعلمون، ومديرو المدارس، والإداريون من أصل معلم) حيث صرفت للموظفين العاملين في المحافظات الشمالية، علماً بأنه سيتم صرفها لموظفي المحافظات الجنوبية؛ وفق التزام وزارة المالية، وذلك في ملحق راتب الشهر الحالي خلال الأيام القادمة.



وعبرت وزارة التربية عن بالغ شكرها وتقديرها لسيادة الرئيس محمود عباس، وللحكومة ممثلة برئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على كل الجهود الجبارة المبذولة في سبيل النهوض بالتعليم، والسعي المتواصل من إجل إنصاف العاملين في القطاع التعليمي، مشيدةً بالمتابعة الحثيثة والالتزام الكبير الذي أبداه رئيس الوزراء لهذا الأمر، مثمنة ًفي الوقت ذاته دور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وحالة التكاملية العالية، التي جسدها من خلال تعاونه مع وزارة التربية وكوادرها.