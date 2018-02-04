الجيش المصري يرد على تقارير قصف إسرائيل لسيناء بموافقة السيسي

الجيش المصري يرد على تقارير قصف إسرائيل لسيناء بموافقة السيسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد الجيش المصري، اليوم الأحد، على تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية حول شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على سيناء؛ لضرب مواقع المسلحين بعلم من القاهرة.


وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي: إن الجيش المصري والشرطة المدنية، هم فقط من يحاربون المسلحين بشمال سيناء دون معاونة من آخرين.

وأكد الرفاعي، أن القوات المسلحة المصرية، حققت نتائج شهد لها العالم أجمع في مواجهة وتحجيم تلك العناصر المسلحة، وحصارها داخل مثلث عمليات محدود في شمال سيناء.

وطالب الرفاعي، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره عن القوات المسلحة المصرية، والرجوع إلى الجهات الرسمية والمختصة للتأكد من صحة المعلومات.

ونفى المتحدث العسكري المزاعم التي تداولتها صحيفة (نيويورك تايمز) حول قبول مصر بقيام إسرائيل بشن غارت جوية لقصف مواقع العناصر المسلحة بشمال سيناء.

وكانت قد كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية شن الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على سيناء لضرب مواقع المسلحين بعلم القاهرة، وموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة: إن المسلحين في شمال سيناء، قتلوا مئات الجنود وضباط الشرطة، وبدأوا في إقامة نقاط تفتيش، وفي أواخر 2015، أعلنوا مسؤوليتهم عن إسقاط طائرة ركاب روسية، مما دفع إسرائيل التي تشعر بالخوف إزاء التهديد بجوار حدودها للتحرك.

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