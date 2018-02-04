روحاني: الخطة النووية الأمريكية تهدد السلام العالمي

روحاني: الخطة النووية الأمريكية تهدد السلام العالمي
الرئيس الإيراني - حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الخطة الأمريكية الرامية لتصنيع نوعيات أسلحة نووية جديدة أكثر مرونة وذات قوة تفجيرية أقل، تضعف الأمل في تحقيق السلام العالمي.

وأضاف روحاني، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية: "كيف يمكن للمرء التحدث عن سلام عالمي ويعرب عن الأمل فيه، ولكن يمكنه في الوقت ذاته التحدث عن أسلحة نووية جديدة وتهديد المنافس الرئيس (روسيا) بذلك أيضا".

يذكر أنه تم عرض تقرير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن الاستراتيجية النووية المستقبلية للولايات المتحدة في واشنطن أول أمس الجمعة.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس إن مراجعة القدرات النووية الأمريكية تأتي في لحظة حاسمة في تاريخ الولايات المتحدة حيث تواجه الولايات المتحدة وضعا أمنيا دوليا أكثر تعقيدا وصعوبة من أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة.

وأشار روحاني إلى أنه قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الخطاب دائما عن تحقيق سلام عالمي دون أسلحة دمار شامل، ولكنه أشار إلى أن الخطاب الآن هو عبار عن تهديدات فحسب.

وأضاف أنه على الرغم من أن إيران لن تعمل مطلقا على برنامج لأسلحة الدمار الشامل، إلا أنها سوف تقوم في هذه المرحلة بكل شيء من أجل الدفاع عن البلد والشعب.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أدان بشدة أمس السبت الخطط النووية الأمريكية الجديدة.

وذكر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة "تمثل انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي"، ووصفها بأنها "تُقرّب البشرية من الدمار".

يشار إلى أن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة تسمح بنشر طائرات في جميع أنحاء العالم قادرة على حمل رؤوس نووية ،بما فيها طائرات "إف -35".

أخبار ذات صلة

إسرائيل توجه مذكرات بالسجن للمهاجرين الأفارقة وتنذرهم بالمغادرة

إسرائيل توجه مذكرات بالسجن للمهاجرين الأفارقة وتنذرهم بالمغادرة

الرئيس القبرصي يفوز بولاية رئاسية ثانية

الرئيس القبرصي يفوز بولاية رئاسية ثانية

116 شخصا.. حصيلة مصابي حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا

116 شخصا.. حصيلة مصابي حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا

فيديو: مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي التعامل مع هجوم واسع بالمنطقة الجنوبية

فيديو: مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي التعامل مع هجوم واسع بالمنطقة الجنوبية

زلزال بقوة (6,1) يضرب سواحل تايوان

زلزال بقوة (6,1) يضرب سواحل تايوان

فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب

فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفد ياباني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

وفد ياباني رفيع المستوى يزور جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون

الاقتصاد الوطني تتلف كمية طحينية تالفة في مدنية الخليل

الاقتصاد الوطني تتلف كمية طحينية تالفة في مدنية الخليل

خلال يناير.. استشهاد تسعة فلسطينيين واعتقال المئات ومقتل إسرائيلي

خلال يناير.. استشهاد تسعة فلسطينيين واعتقال المئات ومقتل إسرائيلي

فيديو: الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في نابلس

فيديو: الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في نابلس

عربي

غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

غارات جوية روسية على إدلب تودي بحياة ثمانية مدنيين

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

تضم ابنة صدام حسين وتُغيب البغدادي.. قائمة بأسماء المطلوبين للعراق

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

منوعات

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف &#34;أنا ذكر لا أنثى&#34;

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف "أنا ذكر لا أنثى"

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي