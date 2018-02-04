فلسطين تحصد الذهب والفضة في بطولة الشطرنج للعالم العربي

رام الله - دنيا الوطنحقق اللاعبان الموهوبان محمد سدر وراجي صايل، إنجازا فلسطينيّاً هو الأول من نوعه في بطولة الشطرنج للعالم العربي، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني في مهرجان الشطرنج العربي الثاني والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن الفئتين تحت سن الثامنة والـ 12.وخاض اللاعبان سدر وصايل مباريات مختلفة ضمن 9 جولات في البطولة المنعقدة على النظام السويسري، من تاريخ الـ 26 من شهر كانون الثاني الماضي إلى الرابع من شباط الجاري في المهرجان العربي السنوي، حيث حصد اللاعب سدر الميداليّة الذهبية بفوزه بالمركز الأول على فئته دون سن الثامنة والذي كان قد حسم النتيجة باكراً قبل مباراته الأخيرة، فيما حصد اللاعب صايل الفلسطيني المقيم في دولة الإمارات الميداليّة الفضّية بفوزه بالمركز الثاني على فئته دون سن الـ 12.وأعرب الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، عن فخره بهذا الإنجاز الأول من نوعه الذي حققه اللاعبان سدر وصايل، معتبراً أنه إنجازٌ يُحتذى به في باقي المجالات، خاصّة أنهما حصدا الميداليّتين الذهبية والفضيّة في بطولة من أصعب بطولات الشطرنج في العالم العربي.وأكد الاتحاد أنه سيستمر ببذل أقصى الجهود في توفير احتياجات اللاعبين على مختلف الفئات العمريّة لتحقيق نجاحات أكبر على المستويين العربي والعالمي، وأن اهتمامه باللاعبين لن يتوقّف بعد هذه البطولة، لافتاً إلى أن اللاعب سدر المقيم في فلسطين كانت قد ظهرت قُدرته العالية على التركيز وتحقيق الفوز خلال المباريات المحلّية خاصة في عام 2016 عندما كان في السادسة من عمره، حيث أصر على اللعب في فئة الـ 12 عاماً وفاز بأربع جولات من أصل سبع، وكان رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل رجوب ورئيس الاتحاد بشار المصري قد قدّما كأسا تكريميا له كأصغر لاعب فلسطيني خلال بطولة النخبة الفلسطينية للشطرنج التي احتضنتها مدينة روابي على مدى خمسة أيام في عام 2017.وشكر الاتحاد جهود المدرّب حسام التكروري بطل فلسطين في الشطرنج سابقاً، والذي أشرف على تدريب الطفل محمد سدر على مدى 6 أشهر وظل يتابعه خلال تواجده في المهرجان من أجل تجهيزه قبل كل مباراة للجولة القادمة.وعبّر رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج رجل الأعمال بشار المصري عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الفلسطيني العظيم، قائلا: "لا شك بأن لعبة الشطرنج التي تحتاج إلى الذكاء والصبر والحكمة والتخطيط قد أصبحت تتطور في فلسطين بشكل ملحوظ، وسنستمر في دعم وتطوير موهبة محمد ورفاقه لتحقيق مزيد من الإنجازات، ووضع فلسطين على الخريطة العالميّة للشطرنج"، مهنّئاً جميع أعضاء الفريق الفلسطيني على النتائج المشرّفة التي حققوها في البطولة.وكان المصري قد هنّأ الفائزين في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "نحن في فلسطين قادرون على تحقيق الإنجازات بكل جدارة وجدية، فالإبداع يولد من رحم المعاناة.. ألف مبروك لفلسطين تربع الشبل محمد سدر ابن مدينة الخليل على صدارة فئته في بطولة العرب للشطرنج، وألف مبروك للبطل راجي صايل الحاصل على المركز الثاني في فئته على الرغم من وفاة والده رحمه الله أثناء البطولة".يُذكر أن 12 لاعباً ولاعبة مثلوا فلسطين في مهرجان الشطرنج العربي الثاني في الإمارات ضمن فئات مختلفة، وهم: أحمد شبيطة، يارا فقيه، قاسم صلاح، ميس شاهين، أمل عرباسي، أبرار عرباسي، جنى عثمان، عائشة إحسان، محمد إحسان، علي صايل، راجي صايل ومحمد سدر.ويشار إلى أنه بعد فوز نادي القدس في بطولة الأندية الفلسطينية التي أُقيمت في مدينة الخليل منذ بضعة أشهر، تأهل ليمثل فلسطين في بطولة الأندية العربية الأبطال والتي ستنطلق منافستها في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وتشارك فيها أقوى الأندية العربية، استكمالاً لمهرجان الشطرنج.