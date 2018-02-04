ادعيس: الأوقاف تسعى لتطوير واستثمار الأراضي الوقفية بمختلف المحافظات

رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية على أهمية تطوير واستثمار الأملاك الوقفية من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وأن إجراءات الاحتلال باتت العائق الوحيد لعدم استثمارها لتعرضها للنهب من قبل سلطات الاحتلال ومصادرة الجزء الأكبر منها لصالح جدار الفصل العنصري.



جاء ذلك، خلال مناقشة تقرير إنجازات أعمال الإدارة العامة للأملاك الوقفية، والتي شملت كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والسياحية والعقار، بالإضافة إلى تكريم جميع العاملين بالإدارة والمساندين للعمل.



وأكد ادعيس أنه بالرغم من إجراءات الاحتلال، فإن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه الأراضي وزيادتها من خلال مشاريع مستدامة ذات بعد تنموي على أسس علمية لتحقق أكبر عائد مالي.



وبين ادعيس أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع جميع القطاعات من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب سواء تم هذا التعاون مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



بدوره، أكد محمود حمد مدير عام الأملاك الوقفية، حرص الأوقاف على تعزيز العلاقة بين جميع القطاعات، وأنها تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها بما يخدم المواطن في فلسطين ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص.



وبين أن الوزارة بصدد مراجعة واعداد قوانين جديدة لاستثمار أملاك الوقف بما يخدم عملية التنمية والاستثمار، والتي ستعمل على توفير رزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكداً انهم سيولون موضوع الحوافز للاستثمار في أملاك الوقف خاصة للمشاريع النوعية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي اهتماماً خاصاً.