لبحث آخر التطورات.. الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

لبحث آخر التطورات.. الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، ومدراء العمليات في مختلف المحافظات، حيث بحث معهم آخر التطورات الأمنية، وجهود المؤسسة الأمنية في توفير الأمن للمواطنين.

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على آخر التقارير الميدانية، وإنجازات المؤسسة الأمنية في القبض على عدد من المطلوبين للعدالة، وتسليمهم للجهات المختصة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية التفاف المواطنين وفعاليات المحافظات حول المؤسسة الأمنية وجهودها في حفظ النظام والسلم الأهلي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا، والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوجود والأرض والهوية الفلسطينية.


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