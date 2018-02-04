اشتية: إنهاء مشروع تطوير مستشفى المقاصد بمنحة ماليزية

اشتية: إنهاء مشروع تطوير مستشفى المقاصد بمنحة ماليزية
محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) د. محمد اشتية، إنهاء تنفيذ مشروع تطوير مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس بتمويل قدره مليون دولار من الحكومة الماليزية عبر منظمة التعاون الإسلامي.

وقال اشتية: إن المشروع شمل توريد أجهزة ومعدات طبية بقيمة 540 مليون دولار، إلى جانب إنشاء وتشطيب وتوسعة المشفى بمساحة 490 متراً مربعاً موزعة على أربعة طوابق بتكلفة تزيد عن 400 ألف دولار.

وأكد اشتيه على أن مستشفى المقاصد، يعتبر رمزاً طبياً وطنياً في القدس، وأكبر مؤسسة مشغّلة في المدينة، حيث يستوعب أكثر من 900 موظف، مضيفاً أن استمرارية صمود المقاصد يعد نموذجاً نعتز به.

وشدد على أن القدس تعد أولى أولويات القيادة الفلسطينية التي تحرص على الإسهام في تعزيز صمود مواطنيها ومؤسساتها بشكل جذري وحقيقي، وعلى رأسها مؤسساتها الحيوية، وذلك في مواجهة الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها المدينة والمحاولات لانتزاع جوهرها الفلسطيني.

وأشار إلى أن القدس كانت لها حصة الأسد في مشاريع (بكدار) خلال السنتين الماضيتين، إذ تم تنفيذ عشرات المشاريع جزء منها تحت برنامج دعم القدس الممول من البنك الإسلامي لدعم قطاعات مختلفة، منها: قطاع التعليم، وترميم المباني، وتمكين المرأة والشباب والرياضة، وكذلك القطاع الثقافي والاجتماعي.

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