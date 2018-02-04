فيديو: بحر: سنتحرك دولياً للتصدي للقرار الأمريكي بشأن هنية

فيديو: جانب من الجلسة البرلمانية

خاص دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، أحمد بحر، على الاستمرار في شق كل الطرق نحو دعم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، بعد إصدار أمريكا قراراً يقضي بوضعه على قائمة (الإرهاب) الأمريكية.وأوضح بحر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، على هامش جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي في غزة؛ للتنديد بالقرار الأمريكي، أن التصدي لذلك يحتاج الى وحدة وطنية لإسقاط القرار.وشدد على ضرورة التواصل مع كافة البرلمانات العربية والجامعة العربية والبرلمانات الأوروبية من أجل الخروج بموقف حاسم ضد القرار.وأضاف: "هذا أمراً ليس جديداً على الإدارة الأمريكية والاحتلال لأنهم اعتادوا على صناعة الإرهاب من خلال امتلاكهم القوة والعتاد".من ناحيته، اعتبر فرج الغول النائب بالمجلس التشريعي أن القرار الأمريكي هو اعتداء على القانون الفلسطيني والدولي والحصانة الدبلوماسية، التي يتمتع بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.وأكد الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن هناك قانوناً لحماية المقاومة لأنها مشروعة ضمن القوانين الدولية، والقرار الأمريكي اعتداء على الشعب الفلسطيني.الجدير بالذكر، أن المجلس التشريعي في قطاع غزة، وبمشاركة كافة القوائم، عقد جلسة خاصة لمناقشة القرار الأمريكي، بضم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس على قائمة الإرهاب.