شعث: اليابان تسعى لرفع التمثل الدبلوماسي لفلسطين والاعتراف بها كدولة

شعث: اليابان تسعى لرفع التمثل الدبلوماسي لفلسطين والاعتراف بها كدولة
مستشار الرئيس - نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، نبيل شعث، أن اليابان ستعترف بالدولة الفلسطينية على مراحل بدأت بقيام وزير خارجيتها تارو كونو بجمع تواقيع لبرلمانيين لمطالبة حكومتهم بالاعتراف ومن ثم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في طوكيو من مكتب إلى ممثلية يليه بعد ذلك اعتراف رسمي.

وقال شعث، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الأحد، إن اليابان تؤيد تشكيل اطار دولي جديد لادارة العملية السلمية بعيدا عن الاستفراد الأمريكي في هذا الملف، مشيراً إلى أنها ملتزمة بالدعم السياسي والمالي لفلسطين حيث جددت طوكيو التزامها بتمويل مشاريع المياه في قطاع غزة وكذلك رفع نسبة مساهمتها المالية للأونروا لتغطية العجز بعد خفض التمويل الأمريكي.

وأوضح شعث، أنه سيلتقي غداً وزير الخارجية الكوري في سيئول، مبعوثاً من الرئيس محمود عباس، وذلك في اطار حث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين.

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