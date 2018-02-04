الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

ألقت الشرطة الیوم، القبض على شخصين يشتبه بحیازتهما مواد أثریة، بهدف المتاجرة بها في محافظة سلفیت.





وذكر بیان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات، وصلت إلى فرع شرطة السیاحة والآثار، تفيد بوجود مواد أثریة بحوزة أحد المواطنين من محافظة سلفيت، يعرضها للبيع، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، وبمساندة قوة من شرطة المحافظة إلى المكان، وتم إلقاء القبض على شخصين وبحوزتهما قطع أثرية، تتضمن عدداً من العملات النقدية القديمة، ومجوهرات أثرية، وبسماع إفادتهما اعترف الشخصان أنهما يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية.





وأكد البیان، أنه تمت إحالة الشخصين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن