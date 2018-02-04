فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب

فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو بث على الإنترنت، لحظات الرعب التي عاشها ركاب طائرة روسية الأسبوع الماضي، عندما اندلعت النار داخل الطائرة، عقب انفجار شاحن هاتف نقال.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إن طائرة "إيرباص إيه 320" كانت قادمة من العاصمة الروسية موسكو، وقد هبطت للتو في مطار بمدينة فولجوجراد غربي روسيا، عندما انفجر الشاحن المحمول.

ويظهر الفيديو النار والدخان والصراخ بين الركاب عقب الانفجار، وقد أسرع ركاب الدرجة الاقتصادية بإطفاء النيران أسفل أحد المقاعد، قبل أن تمتد لبقية الطائرة، فيما سمع صوت يقول "لقد تم إطفاء النار".

وقد وصلت سيارات الإطفاء وتم وضع زلاجة على أحد الأبواب وهبط عليها بعض الركاب، فيما قرر البعض الآخر الهبوط بشكل عادي عبر سلم الطائرة.

فيديو: اشتعال النار في طائرة ركاب روسية
 

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