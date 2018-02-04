فيديو: رئيس فنلندا.. أول من يُرزق بطفل أثناء وجوده بالسلطة

فيديو: في سن الـ 69 عاماً رئيس فنلندا يرزق بابن ثالث

رام الله - دنيا الوطنأعلن بيان مكتب رئيس فنلندا سولي نينيستو، أن الرئيس أصبح أول زعيم للبلاد يُرزق بطفل أثناء وجوده في السلطة، عندما أنجبت زوجته جيني هوكيو، طفلاً الجمعة الماضي.وقال البيان: "الأم والطفل بخير حسبما قال الأب الذي كان موجوداً أثناء الولادة"، بحسب ما جاء على موقع صيحفة (سبق).ووفق (سكاي نيوز) كان الرئيس نينيستو (69 عاماً) وهوكيو (40 عاماً) قد تزوجا في 2009، وهذا أول طفل لهوكيو، والثالث لنينيستو، الذي فقَد زوجته الأولى في حادث سيارة عام 1995.وأعيد انتخاب نينيستو الشهر الماضي بفارق كبير لفترة ثانية مدتها ستة أعوام، ونينيستو سياسي معتدل تربطه علاقات طيبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.