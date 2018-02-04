فيديو: لواء العامودي يوجه رسالة إلى إسرائيل بقذائف الهاون

فيديو: لواء العامودي يوجه رسالة إلى إسرائيل بقذائف الهاون
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وحدة الهندسة والتصنيع في لواء الشهيد نضال العامودي بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة (فتح)، مقطع فيديو، يظهر تصنيع اللواء عدداً من قذائف الهاون محلياً.

وحسب مقطع الفيديو، فإن الوحدة تعمل على مدار الساعة للاستعداد للحرب الإسرائيلية المقبلة على قطاع غزة، حيث يظهر في الفيديو إنتاج قذائف هاون من عيار (120 ملم) طبقاً للمواصفات الدولية.

ويظهر الفيديو، كافة مراحل التصنيع وإطلاق القذائف، حيث إن الفيديو يعتبر بمثابة رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق باستعدادات المقاومة في غزة للحرب المقبلة.

فيديو: لواء العامودي ينشر مراحل تصنيع الهاون محلياً

 

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